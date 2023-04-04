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женский, родилась Неизвестно
Дети
Горенко (Райцин) Ханна1896 г.р.
(Райцин) БеллаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Райцин) Белла
Отец ребёнка: Райцин Вульф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Райцин Вульф
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Горенко (Райцин) Ханна
Отец ребёнка: Райцин Вульф
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край