Райцин Вульф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Райцин) Белла
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
аптекарь
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Горенко (Райцин) Ханна
Мать ребёнка: ?
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно