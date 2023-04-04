Райцин Вульф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райцин Вульф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1896 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Райцин) Белла

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
аптекарь
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Горенко (Райцин) Ханна

Мать ребёнка: ?

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно

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