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Аблязова Хабиба

Место рождения

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблязов Ахматгариф Юсупович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Аблязов Ахматша Ахматгарифович

Отец ребёнка: Аблязов Ахматгариф Юсупович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.08.1925

Дочь: (Аблязова) Хатима Ахматгарифовна

Отец ребёнка: Аблязов Ахматгариф Юсупович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Аблязов Мухаматша Ахматгарифович

Отец ребёнка: Аблязов Ахматгариф Юсупович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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