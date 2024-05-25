Аблязова Хабиба
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Сын: Аблязов Ахматша Ахматгарифович
Отец ребёнка: Аблязов Ахматгариф Юсупович
Рождение ребёнка
10.08.1925
Дочь: (Аблязова) Хатима Ахматгарифовна
Отец ребёнка: Аблязов Ахматгариф Юсупович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Аблязов Мухаматша Ахматгарифович
Отец ребёнка: Аблязов Ахматгариф Юсупович
Смерть
Неизвестно