Иполитова (Соляник) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1967
Дочь: Полинкина (Иполитова) Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Иполитов Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.10.1971
Дочь: Цыплакова (Иполитова) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Иполитов Виктор Дмитриевич
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область