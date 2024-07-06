Иполитова (Соляник) Людмила Михайловна 08.09.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иполитова (Соляник) Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1948

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иполитов Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.04.1967

Дочь: Полинкина (Иполитова) Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Иполитов Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.10.1971

Дочь: Цыплакова (Иполитова) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Иполитов Виктор Дмитриевич

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область

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