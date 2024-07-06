Полинкина (Иполитова) Ольга Викторовна 05.04.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полинкина (Иполитова) Ольга Викторовна

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

05.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1967

Отец: Иполитов Виктор Дмитриевич

Мать: Иполитова (Соляник) Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полинкин Игорь

Рождение ребёнка
18.12.1987

Дочь: Калашникова (Полинкина) Виктория Игоревна

Отец ребёнка: Полинкин Игорь

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.02.1997

Дочь: Полинкина Юлия Игоревна

Отец ребёнка: Полинкин Игорь

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

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