Полинкина (Иполитова) Ольга Викторовна
Место рождения
Дата рождения05.04.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полинкин Игорь
Рождение ребёнка
18.12.1987
Дочь: Калашникова (Полинкина) Виктория Игоревна
Отец ребёнка: Полинкин Игорь
Рождение ребёнка
05.02.1997
Дочь: Полинкина Юлия Игоревна
Отец ребёнка: Полинкин Игорь