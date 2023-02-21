Покровский Петр Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1829
Дата смертиДо 1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.06.1848
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 6. Жених: Московского уезда села Владыкино Богородицерождественской церкви пономарь Петр Петров Покровский православного вероисповедания первым браком. Возраст - 19 лет. Невеста: девица Александра Д... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Московского уезда села Владыкино Богородицерождественской церкви пономарь
Смерть
До 1864