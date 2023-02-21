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Покровский Петр Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1829

Дата смерти

До 1864

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.06.1848

Жена: Покровская Александра Дмитриевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 6. Жених: Московского уезда села Владыкино Богородицерождественской церкви пономарь Петр Петров Покровский православного вероисповедания первым браком. Возраст - 19 лет. Невеста: девица Александра Д... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Московского уезда села Владыкино Богородицерождественской церкви пономарь
Смерть
До 1864
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