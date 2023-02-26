Васса Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Моисеева

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Место рождения

д.Горелое Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Горелое Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1898

Муж: Иван Саввин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Саввин

Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Параскева Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Саввин

Смерть
Неизвестно
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