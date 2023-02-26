Васса Моисеева
Место рожденияд.Горелое Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Горелое Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1898
Муж: Иван Саввин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Иоанн Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Саввин
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Параскева Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Саввин
Смерть
Неизвестно