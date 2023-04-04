Уткина (Уткина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина (Уткина) Екатерина

Место рождения

Богдарня, Петушинский р-н

Дата рождения

1860

Дата смерти

18.08.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1886

Сын: Уткин Федор

Отец ребёнка: Уткин Федор

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Уткина Прасковья

Отец ребёнка: Уткин Федор

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Уткина Анна

Отец ребёнка: Уткин Федор

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1896

Сын: Уткин Яков

Отец ребёнка: Уткин Федор

Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Федор

Смерть
18.08.1902
Богдарня, Петушинский р-н
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