Уткина (Уткина) Екатерина
Место рожденияБогдарня, Петушинский р-н
Дата рождения1860
Дата смерти18.08.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Сын: Уткин Федор
Отец ребёнка: Уткин Федор
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Уткина Прасковья
Отец ребёнка: Уткин Федор
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Уткина Анна
Отец ребёнка: Уткин Федор
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1896
Сын: Уткин Яков
Отец ребёнка: Уткин Федор
Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уткин Федор
Смерть
18.08.1902
Богдарня, Петушинский р-н