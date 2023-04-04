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Уткин Федор

Место рождения

Богдарня, Петушинский р-н

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Уткин Яков

Мать: Уткина Анна Давидова

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1886

Сын: Уткин Федор

Мать ребёнка: Уткина Екатерина

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Уткина Прасковья

Мать ребёнка: Уткина Екатерина

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Уткина Анна

Мать ребёнка: Уткина Екатерина

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1896

Сын: Уткин Яков

Мать ребёнка: Уткина Екатерина

Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
08.01.1903

Жена: Уткина Мелания Ивановна

Марково, Покровский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Уткин Иван

Мать ребёнка: Уткина Мелания Ивановна

Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Илья

Мать ребёнка: Уткина Мелания Ивановна

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уткина Мария

Мать ребёнка: Уткина Мелания Ивановна

Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
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