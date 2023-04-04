Уткин Федор
Место рожденияБогдарня, Петушинский р-н
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Уткин Яков
Мать: Уткина Анна Давидова
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1886
Сын: Уткин Федор
Мать ребёнка: Уткина Екатерина
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Уткина Прасковья
Мать ребёнка: Уткина Екатерина
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Уткина Анна
Мать ребёнка: Уткина Екатерина
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1896
Сын: Уткин Яков
Мать ребёнка: Уткина Екатерина
Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
08.01.1903
Жена: Уткина Мелания Ивановна
Марково, Покровский уезд
Рождение ребёнка
1907
Сын: Уткин Иван
Мать ребёнка: Уткина Мелания Ивановна
Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уткин Илья
Мать ребёнка: Уткина Мелания Ивановна
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уткина Мария
Мать ребёнка: Уткина Мелания Ивановна
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н