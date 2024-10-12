Аггей Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАггей Никитович

Аггей Никитович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Никита Филиппович

Мать: Евдокия Кириловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Никитовна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Неонила Аггеевна

Мать ребёнка: Надежда Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Фекла Аггеевна

Мать ребёнка: Надежда Никитовна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Прохор Агеевич

Мать ребёнка: Надежда Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.