Аггей Никитович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Никита Филиппович
Мать: Евдокия Кириловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Никитовна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Неонила Аггеевна
Мать ребёнка: Надежда Никитовна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Фекла Аггеевна
Мать ребёнка: Надежда Никитовна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Прохор Агеевич
Мать ребёнка: Надежда Никитовна
Смерть
Неизвестно