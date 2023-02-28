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Жидков Пётр Филиппов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.10.1848

Дата смерти

23.03.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1848

Отец: Жидков Филипп Прокопов

Мать: Жидкова Матрона Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1874

Сын: Жидков Сергей Петров

Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1874

Жена: Жидкова Стефанида Спиридонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1876

Дочь: Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1877

Сын: Жидков Василий Петров

Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1879

Дочь: Ефросиния Петрова

Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.03.1881

Сын: Жидков Ефимий Петров

Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1883

Дочь: Устиния Петрова

Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1884

Сын: Жидков Григорий Петров

Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1886

Сын: Жидков Алексей Петров

Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1887

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1890

Сын: Жидков Максим Петров

Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1892

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жидкова Стефанида Спиридонова

Смерть
23.03.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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