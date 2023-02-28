Жидков Пётр Филиппов
Место рождения
Дата рождения29.10.1848
Дата смерти23.03.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1848
Отец: Жидков Филипп Прокопов
Рождение ребёнка
11.09.1874
Сын: Жидков Сергей Петров
Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова
Бракосочетание
03.11.1874
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1876
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова
Рождение ребёнка
24.12.1877
Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова
Рождение ребёнка
21.06.1879
Дочь: Ефросиния Петрова
Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова
Рождение ребёнка
31.03.1881
Сын: Жидков Ефимий Петров
Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова
Рождение ребёнка
27.09.1883
Дочь: Устиния Петрова
Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова
Рождение ребёнка
25.01.1884
Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова
Рождение ребёнка
09.03.1886
Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова
Рождение ребёнка
05.09.1887
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова
Рождение ребёнка
19.01.1890
Сын: Жидков Максим Петров
Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова
Рождение ребёнка
05.06.1892
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Жидкова Стефанида Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1899