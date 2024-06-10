Лоскутова Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти03.12.1827 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1815
В РС 1816 года март- полугоду (ГАКО 7РС ф. 176 оп.2, Д. 620, л. 29)
Смерть
03.12.1827 ст.
У крестьянской вдовы Параскевы Ионовой Лоскутовой дочь Марфа, 11 лет от ушибу. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО: ф. 237, оп. 75, д. 1811. № 107, л. 45 об.