Лоскутова Марфа Ивановна Около 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лоскутова Марфа Ивановна

Место рождения

Большой Ключ, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

03.12.1827 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Лоскутов Иван Фомич

Мать: Лоскутова (Попова) Параскева Ионовна

Большой Ключ, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1816 года март- полугоду (ГАКО 7РС ф. 176 оп.2, Д. 620, л. 29)
Смерть
03.12.1827 ст.
Большой Ключ, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянской вдовы Параскевы Ионовой Лоскутовой дочь Марфа, 11 лет от ушибу. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО: ф. 237, оп. 75, д. 1811. № 107, л. 45 об.

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