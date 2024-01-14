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Лоскутов Иван Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

12.08.1821 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Лоскутов Фома Егоров

Мать: Лоскутова Анисия Федорова

В РС 1795 года - 2 года (из РС 1811 года) ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 350, лл. 12 об.- 13 об. В РС 1811 года - 18 лет. л.14
Место жительства
С 1795 по 1811
Причисленные из прежде бывшей под назначением Андреевой сотни Ивановой волости Нолин Укморы Кузнецы в поч. Большой Ключ, Ильинское волостное правление, Уржумский уезд, Вятская губерния
Место жительства
С 1808
Из РС 1811 года ( ГАКО ф. 176. оп. 2. д. 350, л. 14): выселились в 1808 году по согласию мирских людей в починок при вершине течения Большого Ключа из починка вновь рожденной Большого Ключа
Бракосочетание
10.01.1809

Жена: Лоскутова Параскева Ионовна

Большой Ключ, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Невеста - Лажского прихода д. Изразирская, ясашная. Поручители: Ильинского волостного правления того же починка крестьяне Василий Егоров Лоскутов, поч. Салтану Семен Кропотов, Прокопей Грязин и Дмитри... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1813 ст.

Дочь: Лоскутова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Ионовна

Большой Ключ, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: сестра родителя Парасковья? (из росписи Светланы). МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО: ф. 237, оп. 75, д. 1768. № 72, л. 73 В РС 1816 года - 2 года.(ф. 176, оп.2,... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Лоскутова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Ионовна

Большой Ключ, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1816 года март- полугоду (ГАКО 7РС ф. 176 оп.2, Д. 620, л. 29)
Рождение ребёнка
30.09.1818 ст.

Сын: Лоскутов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Ионовна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: Степан Иванов Гребнев из д. Рушпелану (из росписи Светланы). МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО: ф. 237, оп. 75, д. 1793. № 89, л. 30
Рождение ребёнка
08.04.1820 ст.

Сын: Лоскутов Семен Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Ионовна

Большой Ключ, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: Филимон Гаврилов Лоскутов (из росписи Светланы) МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО: ф. 237, оп. 75, д. 1793. № 42, л. 66 об. В РС 1834 года апрель - 14 лет. ГАКО ... Показать все
Смерть
12.08.1821 ст.
Большой Ключ, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
27 лет убиенный. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО: ф. 237, оп. 75, д. 1793, № 21,л. 93
Рождение ребёнка
21.12.1821 ст.

Дочь: Лоскутова Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Ионовна

Большой Ключ, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Ивана Фомина Лоскутова дочь Анисия. Восприемник: мать его родная Анисия Федорова Лоскутова. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО: ф. 237, оп. 75, д. 1793. № 110, л... Показать все
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