Марина Васильева
женский, родилась 1776 ст.
умерла 07.01.1842 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Супруги
Гаврила Афанасьев1774 ст. г.р.
Дети
Татьяна Гаврилова1800 ст. г.р.
Кудряшова Марфа Гаврилова1805 ст. г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Афанасьев
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Рождение ребёнка
1800 ст.
Дочь: Татьяна Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Афанасьев
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Кудряшова Марфа Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Афанасьев
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Бобкова Прасковья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Афанасьев
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Кряжова Фёкла Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Афанасьев
Рождение ребёнка
25.03.1813 ст.
Сын: Никита Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Афанасьев
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Татьяна Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Афанасьев
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Спирина Александра Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Афанасьев
Смерть
07.01.1842 ст.
Похороны
09.01.1842 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область