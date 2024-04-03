Челушкина(Флорова) (Флорова) Пелагея Тимофеевна 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Флорова) (Флорова) Пелагея Тимофеевна

Место рождения

Полоцкой Епархии, Невельского уезда, деревни Волохиной

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Полоцкой Епархии, Невельского уезда, деревни Волохиной
Бракосочетание
21.01.1907

Муж: Челушкин Дмитрий Андреевич

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Бракосочетание
21.01.1907

Муж: не указан

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
04.03.1923

Сын: Челушкин Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Челушкин Дмитрий Андреевич

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.46
Смерть
Неизвестно

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