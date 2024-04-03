Челушкина(Флорова) (Флорова) Пелагея Тимофеевна
Место рожденияПолоцкой Епархии, Невельского уезда, деревни Волохиной
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Полоцкой Епархии, Невельского уезда, деревни Волохиной
Бракосочетание
21.01.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Бракосочетание
21.01.1907
Муж: не указан
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
04.03.1923
Сын: Челушкин Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Челушкин Дмитрий Андреевич
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.46
Смерть
Неизвестно