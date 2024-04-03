Челушкин Валентин Дмитриевич
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения04.03.1923
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1923
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.46
Военная служба
Неизвестно
Место службы 20 гв. вдсп 6 гв. вдд Воинское звание лейтенант админ. сл. Название источника донесения ЦАМО Номер фонда источника информации 6968 Номер описи источника информации 370753с Номер дела исто... Показать все