Челушкин Валентин Дмитриевич 04.03.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Валентин Дмитриевич

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

04.03.1923

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1923

Отец: Челушкин Дмитрий Андреевич

Мать: Челушкина(Флорова) (Флорова) Пелагея Тимофеевна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.46
Военная служба
Неизвестно
Место службы 20 гв. вдсп 6 гв. вдд Воинское звание лейтенант админ. сл. Название источника донесения ЦАМО Номер фонда источника информации 6968 Номер описи источника информации 370753с Номер дела исто... Показать все

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