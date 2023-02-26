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(Бздецкая) Домника Иванова
(Бздецкая) Домника Иванова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1827
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
?
Мать
?
Муж
?
Дети
Лука
1848 г.р.
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827
Отец:
?
Мать:
?
Рождение ребёнка
1848
Сын:
Лука
Отец ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
?
Смерть
Неизвестно
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