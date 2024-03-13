Ostermiller (Penneckerste) (Penneckerste) Katherine Mary
Место рожденияBangert, Russia
Дата рождения08.12.1885
Дата смерти07.09.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.02.1918
Рождение ребёнка
12.06.1920
Сын: Ostermiller John
Отец ребёнка: Ostermiller Maxmillian Balthasar
Saginaw, Saginaw, MI, USA
Рождение ребёнка
05.03.1922
Дочь: Rose Maxine
Отец ребёнка: Ostermiller Maxmillian Balthasar
Saginaw, Saginaw, Michigan, USA
Рождение ребёнка
08.07.1924
Сын: Ostermiller Walter Martin
Отец ребёнка: Ostermiller Maxmillian Balthasar
Saginaw, Saginaw, MI, USA
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ostermiller Balzer
Отец ребёнка: Ostermiller Maxmillian Balthasar
Michigan, United States
Смерть
07.09.1939
Saginaw, Saginaw, MI, USA