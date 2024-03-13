Ostermiller (Penneckerste) (Penneckerste) Katherine Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ostermiller (Penneckerste) (Penneckerste) Katherine Mary

Место рождения

Bangert, Russia

Дата рождения

08.12.1885

Дата смерти

07.09.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Bangert, Russia
Бракосочетание
15.02.1918

Муж: Ostermiller Maxmillian Balthasar

Рождение ребёнка
12.06.1920

Сын: Ostermiller John

Отец ребёнка: Ostermiller Maxmillian Balthasar

Saginaw, Saginaw, MI, USA
Рождение ребёнка
05.03.1922

Дочь: Rose Maxine

Отец ребёнка: Ostermiller Maxmillian Balthasar

Saginaw, Saginaw, Michigan, USA
Рождение ребёнка
08.07.1924

Сын: Ostermiller Walter Martin

Отец ребёнка: Ostermiller Maxmillian Balthasar

Saginaw, Saginaw, MI, USA
Рождение ребёнка
1926

Сын: Ostermiller Balzer

Отец ребёнка: Ostermiller Maxmillian Balthasar

Michigan, United States
Смерть
07.09.1939
Saginaw, Saginaw, MI, USA
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