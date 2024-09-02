Сачкова анна алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСачкова анна алексеевна

Сачкова анна алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.05.1883

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сачков иван алексеевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Сачкова пелагея ивановна

Отец ребёнка: Сачков иван алексеевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Сачкова федосья ивановна

Отец ребёнка: Сачков иван алексеевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Сачков никита иванович

Отец ребёнка: Сачков иван алексеевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Манакина (Сачкова) ксения ивановна

Отец ребёнка: Сачков иван алексеевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Сачкова мавра ивановна

Отец ребёнка: Сачков иван алексеевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
13.05.1883

Мы используем куки для улучшения работы сайта.