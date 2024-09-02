Сачкова анна алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.05.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Сачкова пелагея ивановна
Отец ребёнка: Сачков иван алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Сачкова федосья ивановна
Отец ребёнка: Сачков иван алексеевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Сачков иван алексеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Манакина (Сачкова) ксения ивановна
Отец ребёнка: Сачков иван алексеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Сачкова мавра ивановна
Отец ребёнка: Сачков иван алексеевич
Смерть
13.05.1883