Кряжева (Кузьминых) Федора Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряжева (Кузьминых) Федора Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьминых Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кряжев Дмитрий Фёдорович

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1952

Сын: Кряжев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Кряжев Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кряжев Валерий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кряжев Дмитрий Фёдорович

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
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