Кряжева (Кузьминых) Федора Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьминых Алексей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кряжев Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
11.06.1952
Сын: Кряжев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Кряжев Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кряжев Валерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кряжев Дмитрий Фёдорович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно