Кряжев Дмитрий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кряжев Фёдор
Мать: Кряжева Руфима
Рождение ребёнка
08.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кряжева Федора Алексеевна
Рождение ребёнка
11.06.1952
Сын: Кряжев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Кряжева Федора Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кряжев Валерий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кряжева Федора Алексеевна
Смерть
Неизвестно