Кряжев Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряжев Дмитрий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кряжев Фёдор

Мать: Кряжева Руфима

Рождение ребёнка
08.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кряжева Федора Алексеевна

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1952

Сын: Кряжев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Кряжева Федора Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кряжев Валерий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кряжева Федора Алексеевна

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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