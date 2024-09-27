Кондратий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Василий Кондратович

Мать ребёнка: Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Иван Кондратович

Мать ребёнка: Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
23.01.1863

Дочь: Анна Кондратовна

Мать ребёнка: Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Евдокия Кондратовна

Мать ребёнка: Марфа Трофимовна

Смерть
Неизвестно

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