Кондратий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1854
Сын: Василий Кондратович
Мать ребёнка: Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Иван Кондратович
Мать ребёнка: Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
23.01.1863
Дочь: Анна Кондратовна
Мать ребёнка: Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Евдокия Кондратовна
Мать ребёнка: Марфа Трофимовна
Смерть
Неизвестно