Захаров Иван Кондратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1894
Мать ребёнка: Захарова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
11.06.1896
Дочь: (Захарова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
07.08.1897
Сын: Захаров Александр Иванович
Мать ребёнка: Захарова (Самойлова) Екатерина Александровна
Смерть
Неизвестно