Захаров Иван Кондратович 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захаров Иван Кондратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Захаров Кондратий Иванович

Мать: Захарова (Сталарева) Марфа Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова (Самойлова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
14.10.1894

Сын: Захаров Андрей Иванович

Мать ребёнка: Захарова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
11.06.1896

Дочь: (Захарова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
07.08.1897

Сын: Захаров Александр Иванович

Мать ребёнка: Захарова (Самойлова) Екатерина Александровна

Смерть
Неизвестно

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