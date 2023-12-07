Марфа Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Сталарев Трофим Михайлович
Мать: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Василий Кондратович
Отец ребёнка: Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Иван Кондратович
Отец ребёнка: Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Анна Кондратовна
Отец ребёнка: Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Евдокия Кондратовна
Отец ребёнка: Кондратий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Иванович
Смерть
Неизвестно