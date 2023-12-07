Марфа Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Сталарев Трофим Михайлович

Мать: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Василий Кондратович

Отец ребёнка: Кондратий Иванович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Иван Кондратович

Отец ребёнка: Кондратий Иванович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Анна Кондратовна

Отец ребёнка: Кондратий Иванович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Евдокия Кондратовна

Отец ребёнка: Кондратий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Иванович

Смерть
Неизвестно
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