Соломатова (Осипова) Анна Семёновна
Место рожденияКаштак
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Осипов Семён Иванович
Мать: Осипова Фекла Алексеевна
Каштак
Рождение ребёнка
1865
Сын: Соломатов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Соломатов Василий (мл.)
Белая
Рождение ребёнка
1868
Сын: Соломатов Яков Васильевич
Отец ребёнка: Соломатов Василий (мл.)
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно