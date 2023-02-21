Соломатова (Осипова) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатова (Осипова) Анна Семёновна

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Место рождения

Каштак

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Осипов Семён Иванович

Мать: Осипова Фекла Алексеевна

Каштак
Рождение ребёнка
1865

Сын: Соломатов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Соломатов Василий (мл.)

Белая
Рождение ребёнка
1868

Сын: Соломатов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Соломатов Василий (мл.)

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломатов Василий (мл.)

Смерть
Неизвестно
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