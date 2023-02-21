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Осипова Фекла Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Осипов Семён Иванович

Каштак
Рождение ребёнка
1838

Сын: Осипов Роман Семёнович

Отец ребёнка: Осипов Семён Иванович

Каштак
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Соломатова Анна Семёновна

Отец ребёнка: Осипов Семён Иванович

Каштак
Рождение ребёнка
1842

Сын: Осипов Яков Семёнович

Отец ребёнка: Осипов Семён Иванович

Каштак
Рождение ребёнка
1844

Сын: Осипов Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Осипов Семён Иванович

Каштак
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Семёновна

Отец ребёнка: Осипов Семён Иванович

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Семён Иванович

Смерть
Неизвестно
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