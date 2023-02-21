Осипова Фекла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Осипов Семён Иванович
Каштак
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Осипов Семён Иванович
Каштак
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Соломатова Анна Семёновна
Отец ребёнка: Осипов Семён Иванович
Каштак
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Осипов Семён Иванович
Каштак
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Осипов Семён Иванович
Каштак
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Семёновна
Отец ребёнка: Осипов Семён Иванович
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно