Алиева Раисат Нурулаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиева Раисат Нурулаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1982

Отец: Алиев Нурула Нурудинович

Мать: Алиева Ашура Алиевна

Рождение ребёнка
09.07.2007

Дочь: Шахбанова Ашура Расуловна

Отец ребёнка: Шахбанов Расул Магомедович

Рождение ребёнка
26.10.2010

Сын: Шахбанов Магомед Расулович

Отец ребёнка: Шахбанов Расул Магомедович

Рождение ребёнка
03.10.2016

Сын: Шахбанов Юсуф Расулович

Отец ребёнка: Шахбанов Расул Магомедович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахбанов Расул Магомедович

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