Алиева Раисат Нурулаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1982
Отец: Алиев Нурула Нурудинович
Мать: Алиева Ашура Алиевна
Рождение ребёнка
09.07.2007
Дочь: Шахбанова Ашура Расуловна
Отец ребёнка: Шахбанов Расул Магомедович
Рождение ребёнка
26.10.2010
Сын: Шахбанов Магомед Расулович
Отец ребёнка: Шахбанов Расул Магомедович
Рождение ребёнка
03.10.2016
Отец ребёнка: Шахбанов Расул Магомедович
Бракосочетание
Неизвестно