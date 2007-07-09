Шахбанов Расул Магомедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахбанов Расул Магомедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.2007

Дочь: Шахбанова Ашура Расуловна

Мать ребёнка: Алиева Раисат Нурулаевна

Рождение ребёнка
26.10.2010

Сын: Шахбанов Магомед Расулович

Мать ребёнка: Алиева Раисат Нурулаевна

Рождение ребёнка
03.10.2016

Сын: Шахбанов Юсуф Расулович

Мать ребёнка: Алиева Раисат Нурулаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиева Раисат Нурулаевна

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