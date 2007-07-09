Шахбанов Расул Магомедович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.2007
Дочь: Шахбанова Ашура Расуловна
Мать ребёнка: Алиева Раисат Нурулаевна
Рождение ребёнка
26.10.2010
Сын: Шахбанов Магомед Расулович
Мать ребёнка: Алиева Раисат Нурулаевна
Рождение ребёнка
03.10.2016
Мать ребёнка: Алиева Раисат Нурулаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алиева Раисат Нурулаевна