Коробова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова Татьяна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Коробов Korboff Иван Агапович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Агап Лукьянович

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1843

Сын: Коробов Korboff Дементий Агапович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Агап Лукьянович

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Лукерья Агаповна

Отец ребёнка: Коробов Korboff Агап Лукьянович

Россия
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Аксинья Агаповна

Отец ребёнка: Коробов Korboff Агап Лукьянович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Акулина Агаповна

Отец ребёнка: Коробов Korboff Агап Лукьянович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1856

Сын: Коробов Korboff Никита Агапович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Агап Лукьянович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Афимья Агаповна

Отец ребёнка: Коробов Korboff Агап Лукьянович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно
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