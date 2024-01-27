Коробова Татьяна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Коробов Korboff Иван Агапович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Агап Лукьянович
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1843
Сын: Коробов Korboff Дементий Агапович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Агап Лукьянович
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Лукерья Агаповна
Отец ребёнка: Коробов Korboff Агап Лукьянович
Россия
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Аксинья Агаповна
Отец ребёнка: Коробов Korboff Агап Лукьянович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Акулина Агаповна
Отец ребёнка: Коробов Korboff Агап Лукьянович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1856
Сын: Коробов Korboff Никита Агапович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Агап Лукьянович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Афимья Агаповна
Отец ребёнка: Коробов Korboff Агап Лукьянович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно