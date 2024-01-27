Коробов Korboff Иван Агапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробов Korboff Иван Агапович

Коробов Korboff Иван Агапович

Место рождения

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Коробов Korboff Агап Лукьянович

Мать: Коробова Татьяна

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Коробова Евдокия

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close