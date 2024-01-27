Коробов Korboff Иван Агапович
Место рожденияРоссия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Коробов Korboff Агап Лукьянович
Мать: Коробова Татьяна
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Коробова Евдокия
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Евдокия
Смерть
Неизвестно