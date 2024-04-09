(2Я Жена) Анна Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1822
Сын: Найданов Аполлоний Васильев
Отец ребёнка: Найданов Василий Иванов
Рождение ребёнка
12.01.1828
Сын: Найданов Макарий Васильев
Отец ребёнка: Найданов Василий Иванов
Рождение ребёнка
13.03.1831
Дочь: (Найданова) Мариамна Васильева
Отец ребёнка: Найданов Василий Иванов
Рождение ребёнка
04.01.1834
Дочь: (Найданова) Домника Васильева
Отец ребёнка: Найданов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Найданова) Матрона Васильева
Отец ребёнка: Найданов Василий Иванов
Смерть
Неизвестно