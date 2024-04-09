(2Я Жена) Анна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(2Я Жена) Анна Трофимова

(2Я Жена) Анна Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найданов Василий Иванов

Рождение ребёнка
07.12.1822

Сын: Найданов Аполлоний Васильев

Отец ребёнка: Найданов Василий Иванов

Рождение ребёнка
12.01.1828

Сын: Найданов Макарий Васильев

Отец ребёнка: Найданов Василий Иванов

Рождение ребёнка
13.03.1831

Дочь: (Найданова) Мариамна Васильева

Отец ребёнка: Найданов Василий Иванов

Рождение ребёнка
04.01.1834

Дочь: (Найданова) Домника Васильева

Отец ребёнка: Найданов Василий Иванов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Найданова) Матрона Васильева

Отец ребёнка: Найданов Василий Иванов

Смерть
Неизвестно

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