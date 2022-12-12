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Марченко Валерий Михайлович

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

06.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1963

Отец: Марченко Михаил Потапович

Мать: Марченко Мария Ивановна

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
03.04.1992

Жена: Марченко Наталья Тимофеевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
10.03.1993

Сын: Марченко Владислав Валерьевич

Мать ребёнка: Марченко Наталья Тимофеевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
22.03.1999

Дочь: Марченко Виктория Валерьевна

Мать ребёнка: Марченко Наталья Тимофеевна

Витебск, Витебская область
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