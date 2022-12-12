Марченко Валерий Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.10.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1963
Отец: Марченко Михаил Потапович
Мать: Марченко Мария Ивановна
Бракосочетание
03.04.1992
Рождение ребёнка
10.03.1993
Сын: Марченко Владислав Валерьевич
Мать ребёнка: Марченко Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.03.1999
Дочь: Марченко Виктория Валерьевна
Мать ребёнка: Марченко Наталья Тимофеевна