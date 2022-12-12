Марченко (Щукина) Наталья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1972
Отец: Щукин Тимофей Макарович
Мать: Щукина Вера Николаевна
Бракосочетание
03.04.1992
Рождение ребёнка
10.03.1993
Сын: Марченко Владислав Валерьевич
Отец ребёнка: Марченко Валерий Михайлович
Рождение ребёнка
22.03.1999
Дочь: Марченко Виктория Валерьевна
Отец ребёнка: Марченко Валерий Михайлович