Марченко (Щукина) Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Щукина) Наталья Тимофеевна

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

01.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1972

Отец: Щукин Тимофей Макарович

Мать: Щукина Вера Николаевна

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
03.04.1992

Муж: Марченко Валерий Михайлович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
10.03.1993

Сын: Марченко Владислав Валерьевич

Отец ребёнка: Марченко Валерий Михайлович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
22.03.1999

Дочь: Марченко Виктория Валерьевна

Отец ребёнка: Марченко Валерий Михайлович

Витебск, Витебская область
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