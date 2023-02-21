Шаманина Анна Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Шаманин Иван Иванович
Бракосочетание
До 1842
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Шаманин Александр Иванович
Отец ребёнка: Шаманин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шаманин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Шаманин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Шаманин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Шаманин Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1854 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Шаманин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно