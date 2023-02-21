Шаманина Анна Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Анна Лукьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Шаманин Василий Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1842

Муж: Шаманин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Шаманин Александр Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шаманин Иван Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Шаманин Иван Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Шаманин Павел Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Шаманин Иван Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.08.1854 ст.

Сын: Шаманин Адриан Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Шаманин Иван Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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