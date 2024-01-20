Быстрова (Студенцова) Александра Анемподистовна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
21.06.1896 ст.
Отец ребёнка: Быстров Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
17.06.1898 ст.
Отец ребёнка: Быстров Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
09.07.1904 ст.
Дочь: Быстрова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Быстров Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
23.09.1906
Дочь: Быстрова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Быстров Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
28.01.1908 ст.
Дочь: Быстрова Анимаиса Ивановна
Отец ребёнка: Быстров Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно