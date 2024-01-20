Быстрова (Студенцова) Александра Анемподистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрова (Студенцова) Александра Анемподистовна

Место рождения

Самсоница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Студенцов Анемподист Иванович

Мать: Студенцова Елизавета Никаноровна

Самсоница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1895

Муж: Быстров Иван Григорьевич

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.06.1896 ст.

Сын: Быстров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Быстров Иван Григорьевич

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.06.1898 ст.

Сын: Быстров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Быстров Иван Григорьевич

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.07.1904 ст.

Дочь: Быстрова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Быстров Иван Григорьевич

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.09.1906

Дочь: Быстрова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Быстров Иван Григорьевич

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1908 ст.

Дочь: Быстрова Анимаиса Ивановна

Отец ребёнка: Быстров Иван Григорьевич

Широгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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