Типцова Ксения Тихонова
Место рождения
Дата рождения24.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1876
Отец: Тихонов Лазарь Евсеевич
Мать: Тихонова Анна Петровна
Бракосочетание
07.?.1897
Рождение ребёнка
24.01.1898
Отец ребёнка: Типцов (кривой) Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1900
Отец ребёнка: Типцов (кривой) Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
12.10.1901
Сын: Типцов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Типцов (кривой) Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1903
Сын: Типцов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Типцов (кривой) Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
25.02.1905
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Типцов (кривой) Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
20.05.1907
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Типцов (кривой) Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
24.07.1908
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Типцов (кривой) Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.1914
Сын: Типцов Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Типцов (кривой) Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно