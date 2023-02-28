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Типцова Ксения Тихонова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1876

Отец: Тихонов Лазарь Евсеевич

Мать: Тихонова Анна Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.?.1897

Муж: Типцов (кривой) Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
24.01.1898

Сын: Типцов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Типцов (кривой) Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.09.1900

Сын: Типцов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Типцов (кривой) Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1901

Сын: Типцов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Типцов (кривой) Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1903

Сын: Типцов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Типцов (кривой) Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.1905

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Типцов (кривой) Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1907

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Типцов (кривой) Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1908

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Типцов (кривой) Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.04.1914

Сын: Типцов Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Типцов (кривой) Григорий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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