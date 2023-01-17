Типцов (кривой) Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Типцов (кривой) Григорий Васильевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1873

Отец: Типцов (дворовый) Василий Данилович

Мать: Типцова Анна Дмитриевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.?.1897

Жена: Типцова Ксения Тихонова

Рождение ребёнка
24.01.1898

Сын: Типцов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Типцова Ксения Тихонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.09.1900

Сын: Типцов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Типцова Ксения Тихонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1901

Сын: Типцов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Типцова Ксения Тихонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1903

Сын: Типцов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Типцова Ксения Тихонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.1905

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Типцова Ксения Тихонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1907

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Типцова Ксения Тихонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1908

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Типцова Ксения Тихонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.04.1914

Сын: Типцов Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Типцова Ксения Тихонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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