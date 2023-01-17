Типцов (кривой) Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1873
Бракосочетание
07.?.1897
Жена: Типцова Ксения Тихонова
Рождение ребёнка
24.01.1898
Мать ребёнка: Типцова Ксения Тихонова
Рождение ребёнка
06.09.1900
Мать ребёнка: Типцова Ксения Тихонова
Рождение ребёнка
12.10.1901
Сын: Типцов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Типцова Ксения Тихонова
Рождение ребёнка
06.11.1903
Сын: Типцов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Типцова Ксения Тихонова
Рождение ребёнка
25.02.1905
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Типцова Ксения Тихонова
Рождение ребёнка
20.05.1907
Дочь: Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Типцова Ксения Тихонова
Рождение ребёнка
24.07.1908
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Типцова Ксения Тихонова
Рождение ребёнка
19.04.1914
Сын: Типцов Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Типцова Ксения Тихонова
Смерть
Неизвестно