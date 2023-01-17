Типцова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТипцова Анна Дмитриевна

Типцова Анна Дмитриевна

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

12.03.1882

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.10.1862

Муж: Типцов (дворовый) Василий Данилович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Иванова Анастасия Типцова

Отец ребёнка: Типцов (дворовый) Василий Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Февронья Типцова

Отец ребёнка: Типцов (дворовый) Василий Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1871

Сын: Типцов Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Типцов (дворовый) Василий Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1873

Сын: Типцов (кривой) Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Типцов (дворовый) Василий Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1876

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Типцов (дворовый) Василий Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1876

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Типцов (дворовый) Василий Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.03.1882
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close