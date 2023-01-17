Типцова Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти12.03.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1862
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Иванова Анастасия Типцова
Отец ребёнка: Типцов (дворовый) Василий Данилович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Февронья Типцова
Отец ребёнка: Типцов (дворовый) Василий Данилович
Рождение ребёнка
10.06.1871
Отец ребёнка: Типцов (дворовый) Василий Данилович
Рождение ребёнка
14.11.1873
Сын: Типцов (кривой) Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Типцов (дворовый) Василий Данилович
Рождение ребёнка
01.08.1876
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Типцов (дворовый) Василий Данилович
Рождение ребёнка
01.08.1876
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Типцов (дворовый) Василий Данилович
Смерть
12.03.1882