Тихонов Лазарь Евсеевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1855
Дата смерти13.08.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1855
Отец: Тихонов Евсей Тихонович
Мать: Тихонова Марина Уаровна
Рождение ребёнка
24.01.1876
Дочь: Типцова Ксения Тихонова
Мать ребёнка: Тихонова Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.10.1878
Сын: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Алексей Лазаревич
Мать ребёнка: Тихонова Анна Петровна
Рождение ребёнка
10.05.1881
Дочь: Фомина Гликерия Тихонова
Мать ребёнка: Тихонова Анна Петровна
Рождение ребёнка
10.03.1885
Сын: Тихонов Пмв Кирилл Лазаревич
Мать ребёнка: Тихонова Анна Петровна
Рождение ребёнка
09.11.1887
Дочь: Матрена Лазаревна
Мать ребёнка: Тихонова Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.03.1890
Мать ребёнка: Тихонова Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.04.1893
Сын: Тихонов Георгий Лазаревич
Мать ребёнка: Тихонова Анна Петровна
Бракосочетание
30.?.1898
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Анна Петровна
Смерть
13.08.1898