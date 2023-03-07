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Тихонов Лазарь Евсеевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.11.1855

Дата смерти

13.08.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1855

Отец: Тихонов Евсей Тихонович

Мать: Тихонова Марина Уаровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1876

Дочь: Типцова Ксения Тихонова

Мать ребёнка: Тихонова Анна Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1878

Сын: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Алексей Лазаревич

Мать ребёнка: Тихонова Анна Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.05.1881

Дочь: Фомина Гликерия Тихонова

Мать ребёнка: Тихонова Анна Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1885

Сын: Тихонов Пмв Кирилл Лазаревич

Мать ребёнка: Тихонова Анна Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1887

Дочь: Матрена Лазаревна

Мать ребёнка: Тихонова Анна Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.03.1890

Сын: Тихонов Захар Лазаревич

Мать ребёнка: Тихонова Анна Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.04.1893

Сын: Тихонов Георгий Лазаревич

Мать ребёнка: Тихонова Анна Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1898

Жена: Тихонова Евдокия Семизорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Анна Петровна

Смерть
13.08.1898
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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