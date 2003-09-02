Перегудов Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1937
Дата смерти02.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1937
Рождение ребёнка
05.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перегудова Калерия Анатольевна
Образование
Неизвестно
Пищевой институт
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер (технадзор)
Смерть
02.09.2003