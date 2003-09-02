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Перегудов Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1937

Дата смерти

02.09.2003

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1937

Отец: Перегудов Александр Фёдорович

Мать: Райкова Анастасия Фроловна

Рождение ребёнка
05.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перегудова Калерия Анатольевна

Образование
Неизвестно
Пищевой институт
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер (технадзор)
Смерть
02.09.2003
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