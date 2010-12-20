Перегудова (Никонова) Калерия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перегудова (Никонова) Калерия Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1936

Дата смерти

20.12.2010

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1936

Отец: Никонов Анатолий Сергеевич

Мать: Куликова Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
05.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перегудов Анатолий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Агроном (Зам. министра с\х)
Образование
Неизвестно
СХ академия им. Тимирязева
Смерть
20.12.2010
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