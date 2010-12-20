Перегудова (Никонова) Калерия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1936
Дата смерти20.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1936
Рождение ребёнка
05.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перегудов Анатолий Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Агроном (Зам. министра с\х)
Образование
Неизвестно
СХ академия им. Тимирязева
Смерть
20.12.2010