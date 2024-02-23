Протопопов Пётр Евгеньевич
Место рожденияСело Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Дата рождения19.07.1868
Дата смертиПосле 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1868
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Протопопова Елена Петровна
Мать ребёнка: Протопопова Гаянэ Ивановна
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1895
Сын: Протопопов Георгий Петрович
Мать ребёнка: Протопопова Гаянэ Ивановна
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1904
Сын: Протопопов Евгений Петрович
Мать ребёнка: Протопопова Гаянэ Ивановна
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Смерть
После 1919