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Протопопов Пётр Евгеньевич

Место рождения

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя

Дата рождения

19.07.1868

Дата смерти

После 1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1868

Отец: Протопопов Евгений Петрович

Мать: Протопопова Елена Павловна

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Протопопова Елена Петровна

Мать ребёнка: Протопопова Гаянэ Ивановна

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1895

Сын: Протопопов Георгий Петрович

Мать ребёнка: Протопопова Гаянэ Ивановна

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1904

Сын: Протопопов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Протопопова Гаянэ Ивановна

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протопопова Гаянэ Ивановна

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Смерть
После 1919
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