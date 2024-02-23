Протопопова (Аветова) Гаянэ Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова (Аветова) Гаянэ Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Протопопова Елена Петровна

Отец ребёнка: Протопопов Пётр Евгеньевич

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1895

Сын: Протопопов Георгий Петрович

Отец ребёнка: Протопопов Пётр Евгеньевич

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1904

Сын: Протопопов Евгений Петрович

Отец ребёнка: Протопопов Пётр Евгеньевич

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протопопов Пётр Евгеньевич

Село Бутырки , Епифановский Уезд, Тульское Наместничество, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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