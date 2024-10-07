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Плашкин Иван Киприянович

Место рождения

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

20.12.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Плашкин Киприян Алексеевич

Мать: Плашкина (Потапьева) Марья Васильевна

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плашкина Гликерия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Плашкин Антон Иванович

Мать ребёнка: Плашкина Гликерия Петровна

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Плашкина) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Плашкина Гликерия Петровна

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Плашкин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Плашкина Гликерия Петровна

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
20.12.1892 ст.
Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 271, Л.176.

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