Плашкин Иван Киприянович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти20.12.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Плашкина Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Плашкина) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Плашкина Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Плашкина Гликерия Петровна
Смерть
20.12.1892 ст.
Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 271, Л.176.