Иван Софронов
мужской, родился 06.09.1833 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
МатьВарвара Иванова1798 ст. г.р.
ОтецСофрон Афанасьев1796 ст. г.р.
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Рождение
06.09.1833 ст.
Отец: Софрон Афанасьев
Мать: Варвара Иванова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
10.09.1833 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
крест. пом. Ольги Никифоровой