Иван Софронов 06.09.1833 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Софронов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 06.09.1833 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
Варвара Иванова1798 ст. г.р.
Отец
Софрон Афанасьев1796 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1833 ст.

Отец: Софрон Афанасьев

Мать: Варвара Иванова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. Ольги Никифоровой

Крещение
10.09.1833 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники Тогож сц. и пом. крест. Никон Степанов и крест. жена Перасковья Афанасиева

Смерть
Неизвестно

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