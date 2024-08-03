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Волосуха Тарасий Фёдорович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Волосуха Фёдор Игнатьевич

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волосуха Параскева Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волосуха Евфросинья Михайловна

Восприемник
26.12.1877 ст.
Покровское, Чернігівська область
Степан Евлампиевич Велентей
Рождение ребёнка
03.12.1879 ст.

Дочь: Волосуха Варвара Тарасовна

Мать ребёнка: Волосуха Евфросинья Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Волосуха Фёдор Тарасович

Мать ребёнка: Волосуха Евфросинья Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1885 ст.

Дочь: Волосуха Татьяна Тарасовна

Мать ребёнка: Волосуха Евфросинья Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Волосуха Степан Тарасович

Мать ребёнка: Волосуха Евфросинья Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
08.01.1893 ст.

Жена: Волосуха Мария Антоновна

Покровское, Чернігівська область
Оба вторым браком
Рождение ребёнка
13.03.1904 ст.

Сын: Волосуха Иван Тарасович

Мать ребёнка: Волосуха Параскева Павловна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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