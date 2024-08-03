Волосуха Тарасий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Волосуха Фёдор Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
26.12.1877 ст.
Степан Евлампиевич Велентей
Рождение ребёнка
03.12.1879 ст.
Дочь: Волосуха Варвара Тарасовна
Мать ребёнка: Волосуха Евфросинья Михайловна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Волосуха Евфросинья Михайловна
Рождение ребёнка
12.01.1885 ст.
Дочь: Волосуха Татьяна Тарасовна
Мать ребёнка: Волосуха Евфросинья Михайловна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Волосуха Степан Тарасович
Мать ребёнка: Волосуха Евфросинья Михайловна
Бракосочетание
08.01.1893 ст.
Жена: Волосуха Мария Антоновна
Оба вторым браком
Рождение ребёнка
13.03.1904 ст.
Мать ребёнка: Волосуха Параскева Павловна
Смерть
Неизвестно