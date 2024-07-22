Волосуха (Скоробогатько) Евфросинья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скоробогатько Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1879 ст.
Дочь: Волосуха Варвара Тарасовна
Отец ребёнка: Волосуха Тарасий Фёдорович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Волосуха Тарасий Фёдорович
Рождение ребёнка
12.01.1885 ст.
Дочь: Волосуха Татьяна Тарасовна
Отец ребёнка: Волосуха Тарасий Фёдорович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Волосуха Степан Тарасович
Отец ребёнка: Волосуха Тарасий Фёдорович
Смерть
Неизвестно