Волосуха (Скоробогатько) Евфросинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолосуха (Скоробогатько) Евфросинья Михайловна

Волосуха (Скоробогатько) Евфросинья Михайловна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скоробогатько Михаил

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волосуха Тарасий Фёдорович

Рождение ребёнка
03.12.1879 ст.

Дочь: Волосуха Варвара Тарасовна

Отец ребёнка: Волосуха Тарасий Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Волосуха Фёдор Тарасович

Отец ребёнка: Волосуха Тарасий Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1885 ст.

Дочь: Волосуха Татьяна Тарасовна

Отец ребёнка: Волосуха Тарасий Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Волосуха Степан Тарасович

Отец ребёнка: Волосуха Тарасий Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.