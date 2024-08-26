Кулалаев Алексей Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1886 ст.
Мать ребёнка: Кулалаева Александра Михайловна
Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
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Смерть
Неизвестно