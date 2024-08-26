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Кулалаев Алексей Прокопьевич

Место рождения

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: Кулалаев Прокопий Васильевич

Мать: Кулалаева Ирина Харитоновна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулалаева Александра Михайловна

Рождение ребёнка
22.07.1886 ст.

Сын: Кулалаев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Кулалаева Александра Михайловна

Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
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Смерть
Неизвестно

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