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Кулалаева Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулалаев Алексей Прокопьевич

Рождение ребёнка
22.07.1886 ст.

Сын: Кулалаев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кулалаев Алексей Прокопьевич

Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
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Смерть
Неизвестно

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