Кулалаева Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1886 ст.
Отец ребёнка: Кулалаев Алексей Прокопьевич
Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
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Смерть
Неизвестно