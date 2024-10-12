Трубецкой Алексей Алексеевич
мужской, родился 1849
умер 20.04.1914
Супруги
Трубецкая (Всеволожская) Наталья Дмитриевна05.08.1856 г.р.
Дети
Трубецкой Алексей Алексеевич14.06.1877 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.08.1876
Рождение ребёнка
14.06.1877
Сын: Трубецкой Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Трубецкая (Всеволожская) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Сумарокова (Трубецкая) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Трубецкая (Всеволожская) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.09.1879
Сын: Трубецкой Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Трубецкая (Всеволожская) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.02.1885
Сын: Трубецкой Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Трубецкая (Всеволожская) Наталья Дмитриевна
Смерть
20.04.1914