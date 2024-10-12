Трубецкой Алексей Алексеевич 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Трубецкой Алексей Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1849

умер 20.04.1914

Супруги
Трубецкая (Всеволожская) Наталья Дмитриевна05.08.1856 г.р.
Дети
Трубецкой Алексей Алексеевич14.06.1877 г.р.
Сумарокова (Трубецкая) Наталья Алексеевна1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.08.1876

Жена: Трубецкая (Всеволожская) Наталья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
14.06.1877

Сын: Трубецкой Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Трубецкая (Всеволожская) Наталья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Сумарокова (Трубецкая) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Трубецкая (Всеволожская) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.09.1879

Сын: Трубецкой Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Трубецкая (Всеволожская) Наталья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
10.02.1885

Сын: Трубецкой Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Трубецкая (Всеволожская) Наталья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
20.04.1914

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